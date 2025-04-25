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Минэкономики назвало топ-6 сфер, где ИП упрощенно переходят в юрлицо

Минэкономики сказало, какие белорусские ИП чаще переходят в юрлица по упрощенной схеме.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве экономики назвали топ-6 сфер, где индивидуальные предприниматели упрощенно переходят в юрлицо.

В топе по видам деятельности оказались организации, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, автомобильными перевозками. Также в топ-6 по переходу бизнеса в юрлица — деятельность в сфере образования, общепита, сдача недвижимости в наем.

— Именно в этих сферах ИП активнее всего пользуются возможностью упрощенной перерегистрации в юридическое лицо, — почеркнули в Минэкономики.

Сообщается, что в Беларуси количество новых коммерческих организаций, которые создали индивидуальные предприниматели, превысило 2200. В региональном срезе в лидерах оказались Минск и Минская область, где зарегистрировали примерно половину новых юрлиц.

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