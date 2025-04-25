Минэкономики назвало топ-6 сфер, где ИП упрощенно переходят в юрлицо

В Министерстве экономики назвали топ-6 сфер, где индивидуальные предприниматели упрощенно переходят в юрлицо.
В топе по видам деятельности оказались организации, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, автомобильными перевозками. Также в топ-6 по переходу бизнеса в юрлица — деятельность в сфере образования, общепита, сдача недвижимости в наем.
— Именно в этих сферах ИП активнее всего пользуются возможностью упрощенной перерегистрации в юридическое лицо, — почеркнули в Минэкономики.
Сообщается, что в Беларуси количество новых коммерческих организаций, которые создали индивидуальные предприниматели, превысило 2200. В региональном срезе в лидерах оказались Минск и Минская область, где зарегистрировали примерно половину новых юрлиц.
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