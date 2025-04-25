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В Самарской области обсудили защиту бизнеса на региональном форуме

Почти 300 предпринимателей, представителей власти и экспертов собрались в «Жигулёвской долине» для открытого диалога.

Источник: МК.RU Самара

Почти 300 предпринимателей, представителей власти и экспертов собрались в «Жигулёвской долине» для открытого диалога.

24 апреля в тольяттинском технопарке «Жигулёвская долина» прошел форум «День защиты бизнеса», организованный одним из его резидентов — компанией «Единый центр интеллектуальной собственности». Участники обсудили взаимодействие с контролирующими органами, маркетинг, цифровизацию и правовые аспекты предпринимательства.

Павел Финк, помощник губернатора Самарской области по экономическому развитию, отметил вклад малого и среднего бизнеса в экономику региона: «В секторе МСП занято почти 40% экономически активного населения — более 652 тысяч человек. Мы видим рост оборота предприятий и налоговых поступлений. Важно поддерживать инициативы, улучшающие деловой климат».

Форум работал в двух направлениях: контрольно-надзорная деятельность и продвижение бизнеса. Предприниматели получили возможность напрямую задать вопросы представителям прокуратуры, ФНС, Роспотребнадзора, Роскомнадзора, ФАС и таможни.

Эльвис Джалилов, гендиректор компании-организатора форума, подчеркнул: «Бизнес сталкивается с быстро меняющимися законами и растущими требованиями. Важно, чтобы власть и предприниматели говорили на одном языке. Наша цель — устойчивое развитие бизнеса в регионе».

На тематических секциях участники обсудили широкий круг тем — от господдержки до юридической безопасности, от нюансов маркировки рекламы в интернете до внедрения нейросетей в бизнес-процессы.

Участники поделились впечатлениями.

Анна Зотова, ведущая мероприятий: «Я начинающий предприниматель, для меня важно знать нюансы законов. Плюс это отличный нетворкинг».

Андрей Гранкин («Региональная академия делового образования»): «Законодательство меняется ежедневно. Особенно полезны были выступления налоговых экспертов».

Ирина Ярандаева, нутрициолог: «Впечатлил масштаб форума. Узнала много нового про ИИ — теперь буду применять в работе».

Организаторы намерены проводить форум ежегодно, укрепляя диалог между бизнесом и властью.

Подробнее о мерах поддержки и быстром запуске проектов на территории региона — на сайте Агентства по привлечению инвестиций.

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