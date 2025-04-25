В Самарской области обсудили защиту бизнеса на региональном форуме

Павел Финк, помощник губернатора Самарской области по экономическому развитию, отметил вклад малого и среднего бизнеса в экономику региона: «В секторе МСП занято почти 40% экономически активного населения — более 652 тысяч человек. Мы видим рост оборота предприятий и налоговых поступлений. Важно поддерживать инициативы, улучшающие деловой климат».