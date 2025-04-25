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Волгоградцам подарят в мае 8 дней бесплатных парковок и перекроют движение

Воспользоваться этим подарком можно будет не везде, как правило, в праздники многие улицы в центре города перекрывают.

Сервис «Парковки Волгограда» обрадовал волгоградцев и гостей города: с 1 по 4, а также с 8 по 11 мая в любом месте областного центра можно будет оставить автомобили бесплатно.

Однако воспользоваться этим подарком автомобилисты смогут не везде. Как правило, в праздники многие улицы в центре города перекрывают для водителей в связи с проведением праздничных мероприятий. Подробнее о них можно прочитать по ссылке.

Восемь платных парковок начали работать в Волгограде в августе 2024 года. Их появление вызвало недовольство у горожан и гостей города. В феврале 2025-го власти ознакомили автомобилистов с новыми правилами и схемой парковки. А в марте депутат облдумы поделился — одну из них открыли без согласования с жителями там, где ранее планировалась балетная студия.