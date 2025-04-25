Волгоградцам подарят в мае 8 дней бесплатных парковок и перекроют движение

Восемь платных парковок начали работать в Волгограде в августе 2024 года. Их появление вызвало недовольство у горожан и гостей города. В феврале 2025-го власти ознакомили автомобилистов с новыми правилами и схемой парковки. А в марте депутат облдумы поделился — одну из них открыли без согласования с жителями там, где ранее планировалась балетная студия.