В апреле пермские новостройки подорожали более чем на 2%

Среди крупнейших городов России в апреле больше всего строящееся жилье подорожало в Уфе: за месяц его стоимость «взлетела» на 5,5%, до 176 тыс. руб. за «квадрат». На втором месте по росту цен закрепился Краснодар (+2,4%, до 169,4 тыс. руб. за 1 кв. м), на третьем — Санкт-Петербург и Воронеж (в обоих городах +2,2%, до 274,9 и 139,8 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно). В апреле новостройки подешевели только в одном городе — Волгограде — на 2,7% (до 138,3 тыс. руб. за 1 кв. м).