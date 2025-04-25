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В Омске на руинах кирпичного завода хотят развернуть торговлю

Всего в планах четыре здания и парковка.

Источник: Om1 Омск

Омская мэрия вынесла на общественное обсуждение проект планировки территории, расположенной на Московке-2, в районе строительного рынка «Южный». Как стало известно порталу Om1 Омск, среди прочих проект затрагивает и участок, расположенный между Транссибом, южной веткой железной дороги и 1-й Путевой.

Сейчас на этом месте располагаются развалины цехов кирпичного завода, поросшие редким лесом. Однако по проекту здесь со временем развернётся новое строительство: появятся два торгово-административных здания и два объекта «делового управления, бытового обслуживания». На другом участке, южнее стройрынка «Южный», планируют построить ещё одну парковку.

Кроме того, судя по схеме, в дальнейшем вокруг построенных объектов должны провести благоустройство и разбить зелёную зону.

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