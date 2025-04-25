В Омске на руинах кирпичного завода хотят развернуть торговлю

Сейчас на этом месте располагаются развалины цехов кирпичного завода, поросшие редким лесом. Однако по проекту здесь со временем развернётся новое строительство: появятся два торгово-административных здания и два объекта «делового управления, бытового обслуживания». На другом участке, южнее стройрынка «Южный», планируют построить ещё одну парковку.