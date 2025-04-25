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Хабаровский край получит 100 млн на кластер «Строительство»

Регион выиграл федеральный грант по нацпроекту «Молодёжь и дети».

Источник: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край стал победителем конкурса Минпросвещения России по созданию новых образовательно-производственных кластеров в системе среднего профобразования, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2026 году регион получит 100 млн рублей на запуск нового кластера «Строительство» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Как сообщили в министерстве образования и науки края, кластер развернётся на базе Хабаровского промышленно-экономического техникума. Средства пойдут на закупку современного оборудования и обустройство учебных производственных зон. Дополнительное финансирование в размере 33 млн рублей обеспечат предприятия строительной отрасли.

Сетевыми партнёрами станут Хабаровский технический колледж, техникум городской инфраструктуры и промышленного производства, а также Комсомольский-на-Амуре строительный колледж.

— Президент России Владимир Путин поставил задачу по расширению «Профессионалитета». Хабаровский край демонстрирует хорошую динамику: у нас уже пять кластеров, ещё один откроется в 2025 году. Проект даёт реальную отдачу — мы готовим специалистов, востребованных на местных предприятиях, — отметили в краевом министерстве образования.

Сейчас в регионе действуют кластеры «Машиностроение», «Железнодорожный транспорт», «Педагогика», «Водный транспорт» и «Туризм и сфера услуг». В 2025 году запланирован запуск кластера «Судостроение».

Проект «Профессионалитет» охватывает 79 регионов страны. За время реализации в него вложено более 6 млрд рублей, создано 370 модернизированных колледжей при поддержке более 2 тысяч предприятий.