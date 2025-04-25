Хабаровский край получит 100 млн на кластер «Строительство»

— Президент России Владимир Путин поставил задачу по расширению «Профессионалитета». Хабаровский край демонстрирует хорошую динамику: у нас уже пять кластеров, ещё один откроется в 2025 году. Проект даёт реальную отдачу — мы готовим специалистов, востребованных на местных предприятиях, — отметили в краевом министерстве образования.