За состоянием водителей автобусов на Южном Урале будут следить камеры

Главная тема обсуждения — нарушения со стороны водителей общественного транспорта. Сотрудники МВД вместе с представителями Миндора региона, челябинской мэрии и компаний-перевозчиков решили принять следующие меры для повышения уровня контроля за водителями. Во-первых, с помощью ГЛОНАСС следить за соблюдением автобусами, троллейбусами и трамваями скоростного режима. Во-вторых, использовать камеры в салонах для наблюдения за водителем, его действиями и состоянием.