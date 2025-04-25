За состоянием водителей автобусов на Южном Урале будут следить камеры

Главная тема обсуждения — нарушения со стороны водителей общественного транспорта. Сотрудники МВД вместе с представителями Миндора региона, челябинской мэрии и компаний-перевозчиков решили принять следующие меры для повышения уровня контроля за водителями. Во-первых, с помощью ГЛОНАСС следить за соблюдением автобусами, троллейбусами и трамваями скоростного режима. Во-вторых, использовать камеры в салонах для наблюдения за водителем, его действиями и состоянием.
На всей территории региона со стороны общественного транспорта регулярно фиксируют превышения скорости, неправильный проезд пешеходных переходов и перекрёстков и несоблюдение дистанции с другими участниками движения. Нередко подобные ситуации провоцируют ДТП. Только за прошлый год в таких авариях погибли двенадцать человек, сообщает пресс-служба ГАИ Челябинской области.
Статистика года нынешнего тоже печальная. За почти четыре месяца по вине южноуральских водителей общественного транспорта случилось 25 ДТП, в которых погибли четыре человека, а 28 получили травмы.