До конца года в Беларуси запустят мгновенные платежи по QR-коду

Подобную технологию уже используют в отдельных белорусских магазинах. Новая система позволит продавцам контролировать платежи в режиме реального времени, а клиентам — делать покупки с использованием QR-кодов в приложениях любых банков и поставщиков платежных услуг. При этом отпадет необходимость использовать банковские карточки, «наличку» и платежные сервисы других стран.