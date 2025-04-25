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До конца года в Беларуси запустят мгновенные платежи по QR-коду

В Беларуси до конца этого года Нацбанк планирует внедрить мгновенные платежи по QR-коду. Об этом сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров на конференции «Цифровой банкинг — 2025», передает БелТА.

Источник: РИА "Новости"

Александр Егоров отметил, что применение ИИ дает возможность повысить эффективность внутренних банковских процессов и направлять усилия на решение более важных вопросов. Среди них — внедрение в сегменте розничных продаж системы мгновенных платежей по QR-коду.

Подобную технологию уже используют в отдельных белорусских магазинах. Новая система позволит продавцам контролировать платежи в режиме реального времени, а клиентам — делать покупки с использованием QR-кодов в приложениях любых банков и поставщиков платежных услуг. При этом отпадет необходимость использовать банковские карточки, «наличку» и платежные сервисы других стран.

Как сообщали ранее, в Беларуси цифровой рубль планируют ввести в оборот во второй половине 2026 года для бизнеса. К 2027-му им смогут пользоваться госорганы и физлица.