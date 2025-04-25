В казахстанских обменниках наблюдается резкий спад спроса на наличные доллары

«В марте объем нетто-продаж американской валюты в обменниках РК составил 73,9 млрд тенге, сократившись номинально сразу на 58% к февралю и на 53% — к марту 2024 года. Меньше, чем сейчас, при номинальных же расчетах в тенге, было в апреле 2023 года, а если закладывать инфляцию — в июне 2022 года. Отметим, что снижение спроса на доллары отмечалось на фоне некоторого укрепления тенге к американской валюте в марте (около 498 тенге в среднем за месяц по сравнению с 506 тенге в феврале)», — отмечают аналитики.