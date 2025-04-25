В казахстанских обменниках наблюдается резкий спад спроса на наличные доллары

В марте продажи американской валюты в казахстанских обменниках упали на 58%, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Телеграм-канал Первого кредитного бюро DataHub.
«В марте объем нетто-продаж американской валюты в обменниках РК составил 73,9 млрд тенге, сократившись номинально сразу на 58% к февралю и на 53% — к марту 2024 года. Меньше, чем сейчас, при номинальных же расчетах в тенге, было в апреле 2023 года, а если закладывать инфляцию — в июне 2022 года. Отметим, что снижение спроса на доллары отмечалось на фоне некоторого укрепления тенге к американской валюте в марте (около 498 тенге в среднем за месяц по сравнению с 506 тенге в феврале)», — отмечают аналитики.
Спрос на евро также упал: в месячном выражении сразу на 65%, в годовом — на 39% номинально, до 11,6 млрд тенге. «Но здесь уже об особенных минимумах говорить не приходится, ниже, чем сейчас, нетто-продажи последний раз были относительно недавно — в августе-сентябре 2024 года. Курс евро, кстати, в марте, наоборот, был выше, чем в феврале (536,6 тенге, +1,9%)», — поясняют в ПКБ.
От рублей клиенты обменников продолжали весьма активно избавляться, отрицательный чистый спрос сохраняется уже четвертый месяц подряд. Обменные пункты в марте купили больше российской валюты, чем продали, на 18,9 млрд тенге. «Показатель обновляет антирекорд по крайней мере с начала 2020 года. Рубль в марте притом был дороже по сравнению с февралем — средний курс 5,79 тенге, сразу +5,9% м/м», — сообщает DataHub.