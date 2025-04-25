Строительство логистического комплекса за 1,1 млрд рублей приостановлено в Сочи

Согласно данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «Инвестиционная компания Бизнес-технологии» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Основной профиль деятельности организации — предоставление услуг по складированию и хранению. Компания принадлежит предпринимателям Ирине Швыркаевой (60%) и Евгению Чанину (40%), владеющим активами в Москве, Нижегородской и Тульской областях, Республике Калмыкия и других регионах России. По итогам 2024 года фирма получила чистую прибыль в размере 1,4 млн руб.