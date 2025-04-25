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Строительство логистического комплекса за 1,1 млрд рублей приостановлено в Сочи

Реализация инвестиционного проекта по строительству логистического комплекса в Хостинском районе Сочи стоимостью 1,1 млрд руб. приостановлена. Информацию об этом предоставила пресс-служба администрации курорта изданию «Ведомости Юг». Причины заморозки проекта власти не уточнили.

Источник: Коммерсантъ

Возведение логоцентра планировала осуществить инвестиционная компания «Бизнес технологии». Проект предусматривал создание многопрофильного комплекса для хранения различных грузов, включая скоропортящиеся продукты питания в низкотемпературных складах. Сроки реализации были запланированы на 2022−2024 годы. Ожидалось, что комплекс обеспечит создание 55 рабочих мест.

Согласно данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «Инвестиционная компания Бизнес-технологии» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Основной профиль деятельности организации — предоставление услуг по складированию и хранению. Компания принадлежит предпринимателям Ирине Швыркаевой (60%) и Евгению Чанину (40%), владеющим активами в Москве, Нижегородской и Тульской областях, Республике Калмыкия и других регионах России. По итогам 2024 года фирма получила чистую прибыль в размере 1,4 млн руб.