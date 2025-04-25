В Самаре прошла конференция по инвестициям и господдержке бизнеса

«Устойчивый рост инвестактивности — лучший показатель доверия бизнеса к нам. Нас выбирают для реализации своих инициатив. Это влияет на развитие экономики и создание рабочих мест. При этом губерния привлекает не только мерами поддержки, но и стабильностью, развитой инфраструктурой и квалифицированными кадрами».