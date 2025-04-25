В Самаре прошла конференция по инвестициям и господдержке бизнеса

Участники мероприятия поговорили о мерах финансовой помощи предпринимателям, обсудили налоговые режимы и работу с земельными участками.
К конференции присоединился исполнительный директор регионального Агентства по привлечению инвестиций Иван Манаев. Подробно рассказал о способах привлечения капитала в губернию, льготах, процентных ставках, инфраструктурной поддержке и уменьшении административных барьеров.
Подчеркнул: в 2024-м в области реализовали 34 проекта с вложениями в 568 млрд рублей. Создали 13 тыс. рабочих мест. В 2025-м хотят исполнить 30 инициатив по производству автокомпонентов, пищевой промышленности, фармацевтике и металлообработке.
Также Манаев рассказал о привлекательности 63-го региона для инвесторов:
«Устойчивый рост инвестактивности — лучший показатель доверия бизнеса к нам. Нас выбирают для реализации своих инициатив. Это влияет на развитие экономики и создание рабочих мест. При этом губерния привлекает не только мерами поддержки, но и стабильностью, развитой инфраструктурой и квалифицированными кадрами».
Ранее в Самарской области обсудили защиту бизнеса на региональном форуме.
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