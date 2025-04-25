В Екатеринбурге заменят почти 200 лифтов за год

На прошедшей вчера коллегии мэр заявил, что уже сформирован перечень адресов, где произойдет ремонт лифтов. «Надеюсь, что цифра не окончательная, в течение исполнения бюджета еще будет возможность добавить. У нас не все еще лифты заменены, которые до 2025 года эксплуатации», — уточнил Орлов.