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В Екатеринбурге заменят почти 200 лифтов за год

В Екатеринбурге в течение 2025 года будет заменено 197 лифтов в 76 домах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Источник: РИА "Новости"

«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень управляющих организаций, которые получат субсидии на замену лифтов в 2025 году. Список включает 52 компании и объединения собственников жилья», — отметили в городской администрации.

По данным пресс-службы, средства на замену лифтового оборудования выделены из бюджетов Свердловской области и Екатеринбурга. Часть денег внесут сами жители.

На прошедшей вчера коллегии мэр заявил, что уже сформирован перечень адресов, где произойдет ремонт лифтов. «Надеюсь, что цифра не окончательная, в течение исполнения бюджета еще будет возможность добавить. У нас не все еще лифты заменены, которые до 2025 года эксплуатации», — уточнил Орлов.