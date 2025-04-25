Министр экономики сказал об изменениях по арендному жилью в Беларуси

Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь сказал об изменениях по арендному жилью, пишет БелТА.
Тема аренного жилья была поднята на заседании президиума Совмина по рассмотрению концепции программы социально-экономического развития Беларуси на 2026 — 2030 годы и программы деятельности правительства на 2025−2029. И министр экономики назвал приоритеты социально-экономического развития, которые войдут в программу на ближайшую пятилетку.
В итоге Минэкономики выделило несколько приоритетов, просчитав также и источники их достижения. На первом месте среди приоритетов Чеботарь назвал арендное жилье и объяснил, что изменится касаемого арендного жилья в Беларуси в ближайшее время.
— Планка стоит вырасти в несколько раз по строительству арендного жилья, — прокомментировал министр экономики.
Среди других приоритетов глава Минэкономики еще назвал цифровизацию и технологии, сильные регионы, туризм. Добавив, что развитие именно этих направлений Минэкономики выделяет для себя как основные, и на них будет делаться упор.
Ранее мы писали о том, кто может выкупить арендное жилье в Беларуси, 2025: военнослужащие и приравненные к ним, жители сел и небольших городов, работники лесного хозяйства.
А недавно президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил выкупать арендное жилье еще одной категории белорусов. Кроме того, белорусский лидер сказал, под какие отрасли построят арендное жилье в регионах и Минске.
Тем временем Минэкономики назвало топ-6 сфер, где ИП упрощенно переходят в юрлицо. И еще Минэкономики сказало белорусским ипэшникам о «бесшовном» переходе в юрлицо.