На бизнес-форуме «Джизак-2025» подписаны инвестиционные и торговые соглашения на $700 млн

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Зааминском районе Джизакской области состоялся международный бизнес-форум «Джизак — 2025», сообщает ИА «Дунё».
Форум организован министерством иностранных дел Узбекистана при поддержке хокимията Джизакской области, министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ), Агентства по привлечению иностранных инвестиций и ряда международных организаций.
На открытии бизнес-форума выступили замминистра иностранных дел Узбекистана Илхом Хайдаров, министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и хоким Джизакской области Улугбек Мустафоев.
Собравшимся подробно рассказали о социально-экономических реформах, реализуемых в Узбекистане, в том числе в Джизакской области, а также их результатах.
Вниманию участников были представлены перспективные проектные предложения, касающиеся машиностроения, высоких технологий, сельского хозяйства, фармацевтики, туризма и других отраслей, исходя из потенциала районов Джизакской области.
«Представители иностранных компаний высоко оценили благоприятный инвестиционный климат, созданный в Узбекистане для инвесторов, и устойчивую и последовательную политику главы нашего государства в период глобальной экономической неопределенности», — отметили в агентстве.
В частности, президент китайской компании «Minyuan Silu Tianjin Industry» Ли Сянь Чин поделился опытом работы в Узбекистане и заявил о планах расширения реализуемых проектов.
В рамках международного форума состоялись специализированные выставки, бизнес- встречи, а также презентации инвестиционных проектов. Участники ознакомились с промышленной выставкой «Made in Jizzakh».
«В результате переговоров между хокимиятом Джизакской области с кувейтской “KFH Capital Investment Company”, российской “Химград”, пакистанской “Broadpeak”, таиландской “Siam Rubber Company”, латвийской “Sonora”, израильской “UID Cohen”, японской “Balcom Group” и китайской “CNBM Beijing Triumph International Engineering Co” компаниями была достигнута договоренность об активизации взаимного сотрудничества и реализации совместных проектов в химической, сельскохозяйственной, строительной, транспортно-логистической и других областях», — сообщили в агентстве.
В ходе двусторонних встреч с главами иностранного дипломатического корпуса, принявшими участие в форуме, послы отметили, что проинформируют представителей деловых кругов и компании в своих странах об инвестиционном потенциале Джизакской области.
По итогам международного бизнес-форума были подписаны инвестиционные и торговые соглашения на сумму $700 млн. Также хокимиятом Джизакской области и хокимиятами районов области были подписаны меморандумы о сотрудничестве с иностранными компаниями.
В частности, были достигнуты конкретные договоренности с кувейтской компанией «Gulf Care General Trading Co.Ltd» по реализации проектов сотрудничества и инвестиций в сфере здравоохранения.
Кроме того, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между «BMB Holding» и австрийской компанией «Agrotek Handels» о создании совместного предприятия в Джизакской области, между хокимиятом Шараф-Рашидовского района и китайской компанией «Tianshui Lake» о развитии туризма.
На площадке бизнес-форума главы посольств Узбекистана за рубежом совместно с предпринимателями из своих стран провели отдельные переговоры с хокимами Джизакской области и районов. На них были намечены меры по привлечению конкретных инвесторов к семи перспективным проектам в регионе, расширению объемов и географии экспорта продукции, выращенной и произведенной в области, поиску новых рынков и дальнейшему углублению межрегионального сотрудничества.
«В целях обеспечения исполнения достигнутых договоренностей Министерством иностранных дел Узбекистана и хокимиятом Джизакской области будет разработана и взята под контроль совместная дорожная карта», — говорится в сообщении.
По информации МИПТ, рассматривается возможность проведения аналогичных бизнес-форумов и в других регионах республики.