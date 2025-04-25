На бизнес-форуме «Джизак-2025» подписаны инвестиционные и торговые соглашения на $700 млн

На площадке бизнес-форума главы посольств Узбекистана за рубежом совместно с предпринимателями из своих стран провели отдельные переговоры с хокимами Джизакской области и районов. На них были намечены меры по привлечению конкретных инвесторов к семи перспективным проектам в регионе, расширению объемов и географии экспорта продукции, выращенной и произведенной в области, поиску новых рынков и дальнейшему углублению межрегионального сотрудничества.