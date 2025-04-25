Кто в Казахстане может не платить налог на имущество

В ведомстве отметили, что данное утверждение не соответствует действительности. Согласно Налоговому кодексу Республики Казахстан, пенсионеры могут быть освобождены от уплаты налога на имущество только при определенных условиях. Например, это касается отдельно проживающих пенсионеров, если по их юридическому адресу зарегистрированы только пенсионеры и стоимость всех объектов налогообложения не превышает 1000-кратный размер месячного расчетного показателя (МРП).