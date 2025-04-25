Под Воронежем открыли завод безалкогольных напитков

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» в Новоусманском районе в четверг, 24 апреля, открыли завод безалкогольных напитков. Благодаря этому трудоустроились 450 человек. При этом на производственных линиях заняты лишь пять работников в каждую смену. Автоматизированный склад готовой продукции высотой более 24 метров обслуживают роботы.
Объем вложений в строительство и оснащение завода — более 10 миллиардов рублей, причем без привлечения иностранного капитала. Мощность предприятия — до 800 миллионов единиц продукции в год.
Напитки с предприятия планируют поставлять не только в Россию, но и за рубеж. Планируют, что налоговые поступления в бюджет Воронежской области за первые три года составят около 1,6 миллиарда рублей.