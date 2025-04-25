Минтруда: пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 мая 2025

В Минтруда заметили, что размер указанных выплат вырастет на 3,3%. Так, для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет доплата составит 86,74 рубля. Также сказано, что для достигших 80 лет и старше (при учете надбавки на уход) сумма составит 173,48 рубля. Вместе с тем при наличии инвалидности I группы сумма окажется 231,30 рубля.