Минтруда: пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 мая 2025

Минтруда сообщило, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 мая 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Напомним, что в Беларуси с 1 мая 2025 года увеличивается бюджет прожиточного минимума.
«В Беларуси с 1 мая увеличатся “возрастные” доплаты к пенсиям», — говорится в сообщении.
В Минтруда заметили, что размер указанных выплат вырастет на 3,3%. Так, для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет доплата составит 86,74 рубля. Также сказано, что для достигших 80 лет и старше (при учете надбавки на уход) сумма составит 173,48 рубля. Вместе с тем при наличии инвалидности I группы сумма окажется 231,30 рубля.
В ведомстве заметили, что «возрастные» доплаты к пенсиям получают более 545 тысяч человек в возрасте от 75 лет и старше.
Тем временем дизель и бензин подорожают на две копейки с 26 апреля в Беларуси.
Ранее Совмин изменил требования к проведению ярмарок в Беларуси.
Кроме того, Минтруда сказало, кому предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в Беларуси.