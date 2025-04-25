Бюджет прожиточного минимума вырастет до 462,58 рубля в Беларуси с 1 мая. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В сообщении сказано, что, согласно постановлению Минтруда и соцзащиты, на период с 1 мая по 31 июля 2025 года были утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, а также по основным социально-демографическим группам.
«БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 462,58 рубля», — говорится в сообщении.
В ведомстве заметили, что указанная сумма на 3,3% выше в сравнении с нормативом, который действовал в период с 1 февраля по 30 апреля 2025 года. В обозначенный период сумма бюджета прожиточного минимума составляла 447,64 рубля (подробнее — здесь).
Сообщается, что с 1 мая для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит 498,1 рубля. Для пенсионеров БПМ составит 333,59 рубля. Что касается детей до трех лет, то бюджет прожиточного минимума будет 288,72 рубля. Вместе с тем для детей от трех до шести лет БПМ составит 386,86 рубля, а для детей от 6 до 18 лет — 451,60 рубля.
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