Бюджет прожиточного минимума вырастет до 462,58 рубля в Беларуси с 1 мая

Сообщается, что с 1 мая для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит 498,1 рубля. Для пенсионеров БПМ составит 333,59 рубля. Что касается детей до трех лет, то бюджет прожиточного минимума будет 288,72 рубля. Вместе с тем для детей от трех до шести лет БПМ составит 386,86 рубля, а для детей от 6 до 18 лет — 451,60 рубля.