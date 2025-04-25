Лоукостер AirAsia X ведёт переговоры о запуске рейсов между Куала-Лумпуром и Ташкентом

Во время недавней встречи в столице обсуждались детали запуска нового направления — Куала-Лумпур — Ташкент. По предварительным данным, рейсы могут стартовать уже в октябре этого года. Ожидается, что полёты будут осуществляться трижды в неделю на воздушных судах Airbus A320/321.