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Лоукостер AirAsia X ведёт переговоры о запуске рейсов между Куала-Лумпуром и Ташкентом

Vaib.uz (Узбекистан. 25 апреля). Малайзийская лоукост-авиакомпания AirAsia X намерена запустить регулярные авиарейсы в Узбекистан. Об этом стало известно после переговоров между представителями перевозчика и компанией Uzbekistan Airports.

Во время недавней встречи в столице обсуждались детали запуска нового направления — Куала-Лумпур — Ташкент. По предварительным данным, рейсы могут стартовать уже в октябре этого года. Ожидается, что полёты будут осуществляться трижды в неделю на воздушных судах Airbus A320/321.

Кроме того, малайзийская сторона рассматривает возможность использования Ташкента как транзитного пункта для дальнейших перелётов в третьи страны. Это открывает для узбекских пассажиров больше возможностей для путешествий по Азии по доступным ценам.

Стоит отметить, что в феврале 2025 года AirAsia X уже получила официальное разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан, и сейчас компания занимается активной проработкой маршрута.

AirAsia X — часть крупнейшей азиатской бюджетной авиакомпании AirAsia, которая выполняет местные и международные рейсы более чем по 400 направлениям в 25 странах. Основной хаб перевозчика — международный аэропорт Куала-Лумпура.

Запуск рейсов AirAsia X в Ташкент станет новым шагом к расширению географии прямых полётов из Узбекистана и, вероятно, сделает поездки в Юго-Восточную Азию более доступными для узбекских путешественников.