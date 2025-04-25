В Самаре хотят повысить зарплату 3 категориям медработников скорой помощи

Об этом рассказал глава региона Вячеслав Федорищев.
Он сообщил, что зарплаты вырастут у врачей, фельдшеров, санитаров, водителей и медицинских сестер.
Таким образом, дополнительные выплаты составят:
врачам — 20 тысяч рублей;
фельдшерам и медицинским сестрам — 10 тысяч рублей;
санитарам — 7 тысяч рублей;
водителям — 5 тысяч рублей.
Ранее мы писали о том, что зарплаты повысятся и у преподавателей в разных учебных заведениях. Это также рассказал губернатор Федорищев. По его словам, заработная плата педагогов должна прийти к федеральным показателям.