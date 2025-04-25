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В Самаре хотят повысить зарплату 3 категориям медработников скорой помощи

В областной столице хотят поднять заработную плату для трех категорий работников на скорой помощи.

Об этом рассказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Он сообщил, что зарплаты вырастут у врачей, фельдшеров, санитаров, водителей и медицинских сестер.

Таким образом, дополнительные выплаты составят:

врачам — 20 тысяч рублей;

фельдшерам и медицинским сестрам — 10 тысяч рублей;

санитарам — 7 тысяч рублей;

водителям — 5 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что зарплаты повысятся и у преподавателей в разных учебных заведениях. Это также рассказал губернатор Федорищев. По его словам, заработная плата педагогов должна прийти к федеральным показателям.