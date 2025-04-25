БЖД: 26−30 апреля будут курсировать 45 дополнительных поездов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для повышения качества предоставляемых услуг и с учетом имеющегося спроса на перевозки пассажиров на Радуницу с 26 по 30 апреля по Беларуси будут курсировать 45 дополнительных поездов во внутриреспубликанском и международном сообщениях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.