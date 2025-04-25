Курс доллара опустился до 515 тенге

Ранее профессиональные участники финансового рынка поделились своими прогнозами по курсу доллара в Казахстане. Между тем глава Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что, несмотря на колебания курса, казахстанцы по-прежнему хранят свои деньги в тенге.