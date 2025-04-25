Курс доллара опустился до 515 тенге

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 515,03 тенге, снизившись на 2,07 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 25 апреля составляет 517,16 тенге за доллар.
По данным kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 515,08 тенге, продажи — 517,06 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 513,41 тенге, продают по 519,41 тенге. Доллар дешевле 500.
Ранее профессиональные участники финансового рынка поделились своими прогнозами по курсу доллара в Казахстане. Между тем глава Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что, несмотря на колебания курса, казахстанцы по-прежнему хранят свои деньги в тенге.
Он также исключил вероятность резкой девальвации тенге в рамках режима свободно плавающего курса. По словам Сулейменова, динамика обменного курса остается управляемой и отражает влияние как внешних, так и внутренних факторов.