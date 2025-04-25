Пособия по уходу за ребенком увеличатся в Беларуси с 1 мая 2025 года, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Сообщается, что в период с 1 мая по 31 июля 2025 года пособие в связи с рождением первого ребенка (речь идет про единовременное) составит 4 625,8 рубля, то есть десять бюджетов прожиточного минимума. Вместе с тем при рождении второго и последующих детей сумма окажется 6 476,12 рубля, или 14 БПМ.
В Минтруда добавили, что пособие женщинам, которые встали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) окажется 462,58 рубля, или 100% бюджета прожиточного минимума. Кроме того, пособие семьям на детей в возрасте от трех до 18 лет в момент воспитания ребенка в возрасте до трех лет (речь идет про ежемесячную выплату) составит 50% БПМ, или 231,29 рубля.
Уточняется, что пособие на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, которые предусмотрены законодательством (ежемесячное), будут следующими. Так, на детей старше трех лет, воспитываемых в таких семьях, но кроме ребенка-инвалида, сумма будет 50% БПМ, или 231,29 рубля. На ребенка-инвалида старше трех лет сумма окажется 70% бюджета прожиточного минимума, или 323,81 рубля.
В ведомстве добавили, что пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное пособие) будет следующим. Сказано, что с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет предусматривается 100% БПМ, или 462,58 рубля.
Вместе с тем с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста трех лет сумма составит 120% БПМ, или 555,1 рубля. Сказано, что пособие на детей в возрасте до 18 лет, которые инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ежемесячная выплата) будет 323,81 рубля.
Напомним, что бюджет прожиточного минимума вырастет до 462,58 рубля в Беларуси с 1 мая.
Кроме того, Минтруда сказало, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 мая 2025.
Тем временем дизель и бензин подорожают на две копейки с 26 апреля в Беларуси.