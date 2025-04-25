Пособия по уходу за ребенком увеличатся в Беларуси с 1 мая 2025 года

В Минтруда добавили, что пособие женщинам, которые встали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) окажется 462,58 рубля, или 100% бюджета прожиточного минимума. Кроме того, пособие семьям на детей в возрасте от трех до 18 лет в момент воспитания ребенка в возрасте до трех лет (речь идет про ежемесячную выплату) составит 50% БПМ, или 231,29 рубля.