Кафе в Кировском районе Перми закрыли из-за антисанитарии

Как сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора, кафе работало при отсутствии горячего и холодного водоснабжения, без документации на товары, на предприятии не обеспечена планировка производственных помещений, исключающая встречные потоки сырой и готовой продукции, при хранении пищевых продуктов не контролировались условия хранения и сроки годности.