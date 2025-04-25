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Кафе в Кировском районе Перми закрыли из-за антисанитарии

Кировский суд Перми приостановил работу кафе Багдад Шаурма & Шаверма, расположенного на ул. Богдана Хмельницкого, 13а. Ранее сотрудники надзорных органов выявили в заведении многочисленные нарушения санитарных норм.

Как сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора, кафе работало при отсутствии горячего и холодного водоснабжения, без документации на товары, на предприятии не обеспечена планировка производственных помещений, исключающая встречные потоки сырой и готовой продукции, при хранении пищевых продуктов не контролировались условия хранения и сроки годности.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ИП Суворовой Л. А., осуществляющей деятельность в кафе «Багдад» — «Шаурма & Шаверма». Рассмотрев материалы дела суд, приостановил работу кафе на 90 суток.