В Калининградской области дорожает бензин

В то же время газовое топливо немного подешевело — на 0,66%. Стоимость премиального бензина АИ-98 осталась на прежнем уровне.
Если рассматривать более длительный период, то картина меняется. За год, с марта 2024 по март 2025, цены на все виды топлива заметно выросли. АИ-92 подорожал на 10,36%, АИ-95 — на 10,02%, а самый дорогой бензин АИ-98 — на целых 24,33%. Дизельное топливо прибавило в цене 9,30%, газовое — 7,05%.
За квартал (с декабря 2024 по март 2025) динамика цен также показывает преимущественно рост. АИ-92 стал дороже на 1,51%, АИ-95 — на 1,49%, АИ-98 — на 2,12%, дизельное топливо — на 0,70%. Только газовое топливо немного потеряло в цене — на 2,32%, сообщает Калининградстат.
Интересно отметить, что месячный рост цен оказался минимальным, а в некоторых случаях даже наблюдалась их корректировка вниз. При этом годовой рост демонстрирует существенную динамику увеличения стоимости всех видов топлива, особенно ярко это видно на примере АИ-98. За квартал цены росли умеренно, причём газовое топливо стало доступнее.
Такая ситуация вполне соответствует рыночной конъюнктуре, где весной традиционно растёт спрос на топливо, что естественным образом влияет на формирование цен.