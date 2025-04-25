В Калининградской области дорожает бензин

Если рассматривать более длительный период, то картина меняется. За год, с марта 2024 по март 2025, цены на все виды топлива заметно выросли. АИ-92 подорожал на 10,36%, АИ-95 — на 10,02%, а самый дорогой бензин АИ-98 — на целых 24,33%. Дизельное топливо прибавило в цене 9,30%, газовое — 7,05%.