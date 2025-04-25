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Жителей Дона предупредили о появлении опасного клопа Элии носатой

Об этом сообщает Россельхозцентр.

Клоп Элия носатая, активизировавшийся в Ростовской области после зимовки, представляет серьёзную угрозу для посевов пшеницы, ячменя и ржи. По данным Россельхозцентра, этот вредитель способен уничтожить до 30% урожая зерновых.

Взрослые особи достигают 12 мм в длину и легко узнаваемы по треугольной голове и выступающим скулам.

Аграриям следует тщательно контролировать численность популяции клопа. При обнаружении большого количества вредителей необходима оперативная обработка полей, особенно в период миграции клопов к местам размножения.