Жителей Дона предупредили о появлении опасного клопа Элии носатой

Клоп Элия носатая, активизировавшийся в Ростовской области после зимовки, представляет серьёзную угрозу для посевов пшеницы, ячменя и ржи. По данным Россельхозцентра, этот вредитель способен уничтожить до 30% урожая зерновых.
Взрослые особи достигают 12 мм в длину и легко узнаваемы по треугольной голове и выступающим скулам.
Аграриям следует тщательно контролировать численность популяции клопа. При обнаружении большого количества вредителей необходима оперативная обработка полей, особенно в период миграции клопов к местам размножения.