Межвузовский кампус нового поколения появится в Омске

Документ закрепляет партнерство региона с одним из крупнейших застройщиков страны и дает старт совместной работе над проектом. В 2025 году Омская область планирует принять участие в конкурсном отборе Министерства образования и науки России на создание сети современных студенческих кампусов. Для этого в регионе уже сформирован специальный штаб. Определена инфраструктура будущего кампуса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.