Межвузовский кампус нового поколения появится в Омске

Правительство Омской области подписало соглашение с ГК «Эталон» о совместном создании на территории Омска крупнейшего межвузовского кампуса нового поколения.
Документ закрепляет партнерство региона с одним из крупнейших застройщиков страны и дает старт совместной работе над проектом. В 2025 году Омская область планирует принять участие в конкурсном отборе Министерства образования и науки России на создание сети современных студенческих кампусов. Для этого в регионе уже сформирован специальный штаб. Определена инфраструктура будущего кампуса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Проект носит стратегический характер. Кампус призван стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов для ключевых отраслей экономики Омской области.
К 2030 году в стране должно быть создано не менее 25 кампусов, концепция которых направлена на развитие космического машиностроения и аддитивных технологий, а также радиоэлектронного приборостроения и энергетики.