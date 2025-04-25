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Межвузовский кампус нового поколения появится в Омске

Правительство Омской области подписало соглашение с крупнейшим застройщиком страны для реализации этого проекта.

Правительство Омской области подписало соглашение с ГК «Эталон» о совместном создании на территории Омска крупнейшего межвузовского кампуса нового поколения.

Документ закрепляет партнерство региона с одним из крупнейших застройщиков страны и дает старт совместной работе над проектом. В 2025 году Омская область планирует принять участие в конкурсном отборе Министерства образования и науки России на создание сети современных студенческих кампусов. Для этого в регионе уже сформирован специальный штаб. Определена инфраструктура будущего кампуса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Проект носит стратегический характер. Кампус призван стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов для ключевых отраслей экономики Омской области.

К 2030 году в стране должно быть создано не менее 25 кампусов, концепция которых направлена на развитие космического машиностроения и аддитивных технологий, а также радиоэлектронного приборостроения и энергетики.