В Ростове на проспекте Шолохова выделят полосу для автобусов

Так, директор департамента автомобильных дорог Денис Водопьянов рассказал о планах обустроить в донской столице выделенную полосу на проспекте Шолохова от переулка Сборного до Октябрьской площади, а также в ближайшие два года проработать вопрос беспрерывной выделенной полосы по маршруту: проспект Ворошиловский, площадь Гагарина, проспект Нагибина, а также по улице Дачной — площади 2-й пятилетки, улицы Шеболдаева и проспекта Буденновского.