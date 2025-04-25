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США направят $946 млрд за 10 лет на обновление ядерного арсенала

Правительство США выделит 946 млрд долларов на модернизацию и выпуск нового ядерного оружия и носителей для него. Планируется, что обновить ядерный арсенал удастся за 10 лет.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Белый дом будет направлять на модернизацию ядерного вооружения и инфраструктуры около 95 млрд долларов ежегодно, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США.

Как сообщает «Интерфакс», средства потратят на увеличение срока использования уже имеющихся ядерных боеголовок и выпуск более современных моделей оружия с ядерным зарядом. Кроме того, финансирование получат компании — разработчики носителей для ядерных ракет. Выделенные средства позволят завершить проектирование стратегической подводной лодки с баллистическими ракетами морского базирования Columbia, межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel и стратегического бомбардировщика B-21, который сможет нести термоядерное оружие.

Часть из выделяемых 946 млрд долларов будут израсходованы на обновление инфраструктуры ядерных сил Штатов. В течение последующих десяти лет Пентагон модернизирует системы командования, базирования, а также обновит оборудование, предназначенное для предупреждения о ракетных атаках.