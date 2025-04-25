США направят $946 млрд за 10 лет на обновление ядерного арсенала

Как сообщает «Интерфакс», средства потратят на увеличение срока использования уже имеющихся ядерных боеголовок и выпуск более современных моделей оружия с ядерным зарядом. Кроме того, финансирование получат компании — разработчики носителей для ядерных ракет. Выделенные средства позволят завершить проектирование стратегической подводной лодки с баллистическими ракетами морского базирования Columbia, межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel и стратегического бомбардировщика B-21, который сможет нести термоядерное оружие.