США направят $946 млрд за 10 лет на обновление ядерного арсенала

Белый дом будет направлять на модернизацию ядерного вооружения и инфраструктуры около 95 млрд долларов ежегодно, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США.
Как сообщает «Интерфакс», средства потратят на увеличение срока использования уже имеющихся ядерных боеголовок и выпуск более современных моделей оружия с ядерным зарядом. Кроме того, финансирование получат компании — разработчики носителей для ядерных ракет. Выделенные средства позволят завершить проектирование стратегической подводной лодки с баллистическими ракетами морского базирования Columbia, межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel и стратегического бомбардировщика B-21, который сможет нести термоядерное оружие.
Часть из выделяемых 946 млрд долларов будут израсходованы на обновление инфраструктуры ядерных сил Штатов. В течение последующих десяти лет Пентагон модернизирует системы командования, базирования, а также обновит оборудование, предназначенное для предупреждения о ракетных атаках.