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В Уфе на маршрутах частных автобусов подорожает проезд

В Уфе на маршрутах частных автобусов подорожает проезд.

Источник: Башинформ

Частный перевозчик ИП Батыров Ф. Ф. информирует об изменении платы за проезд на нескольких маршрутах частных автобусов, сообщает администрация Уфы.

С 26 мая стоимость проезда за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» составит 45 рублей на следующих маршрутах:

— № 209 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — “Уфа-АВТОВАЗ” — Асфальтобетонный завод;

— № 211 «Поселок Тимашево — Кузнецовский затон»;

— № 228 «Химпром — Торгово-сервисный комплекс “Пушкинский”;

— № 229 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Торгово-сервисный комплекс “Северный” — Химпром»;

— № 230 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Микрорайон “Белореченский” — Железнодорожный вокзал — ул. Дзержинского;

— № 232 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — ЖК “Цветы Башкирии”;

— № 235 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” -ТЦ “Башкортостан” — Дема»;

— № 243 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — ЖК “Цветы Башкирии”;

— № 249 «Асфальтобетонный завод — Торгово-сервисный комплекс “Пушкинский”;

— № 262к «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Торгово-сервисный комплекс “Пушкинский”;

— № 266 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Торгово-сервисный комплекс “8-е Марта” (ул. Зенцова)»;

— № 270 «Микрорайон “Белореченский” — Школа № 75»;

— № 55 «Роддом № 4 — Микрорайон “Белореченский” — ул. Сагита Агиша — Торговый комплекс “Центральный”.

Повышение стоимости проезда частный перевозчик связывает с ростом цен на запасные части, ГСМ, услуги автосервисов и технических центров, а также с ростом лизинговых платежей.