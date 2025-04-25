Перевозчиков в Ростовской области начнут штрафовать за нарушение графика

Депутаты утвердили закон, предусматривающий ответственность для перевозчиков, которые нарушают график движения по межмуниципальным маршрутам. Причиной для принятия такого закона стали более 150 жалоб от жителей региона, поступивших за последние два года, на невыход транспорта на маршрутах. Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года и будет распространяться на перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам, то есть самостоятельно устанавливающих стоимость проезда.