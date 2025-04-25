Ilta Lehti: Финляндию, Швецию и Норвегию соединит новая железная дорога для переброски войск

Согласно статье, новая железная дорога пройдет из финских портов Оулу и Кеми через пограничную реку в финскую коммуну Торнио и Хапаранду на шведской стороне, а оттуда в шведский город Кируна и норвежский порт Нарвик.
Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне еще в ноябре сообщила, что в Лапландии из-за якобы усиления российской угрозы инициируется гигантский военный проект. «Танки и пушки необходимо перемещать в любой ситуации», — подчеркнул Ранне в интервью.
Сейчас проект уже находится в стадии реализации. На первом этапе будет построена дорога от Хапаранды до Кеми и Оулу, на втором — она будет продлена до Рованиеми. Этот участок железной дороги особенно важен в связи с прибытием в Финляндию войск НАТО в 2026 году, отмечает издание. Оборонные планы НАТО предполагают, что в случае необходимости тяжелое вооружение будет доставляться в Финляндию из порта Нарвик.
По данным газеты, финское правительство инвестирует в проект 20 млн евро. Стоимость всего проекта составит миллиарды евро, и для его реализации ведутся поиски финансирования со стороны ЕС. Но, как предупреждает Ilta Lehti, планирование займет очень много времени, поэтому строительство продлится и после 2030 года.