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Ilta Lehti: Финляндию, Швецию и Норвегию соединит новая железная дорога для переброски войск

Северные страны Европы в ближайшее время приступят к реализации масштабного военного проекта — строительству железнодорожного сообщения из финских городов Рованиеми и Оулу в норвежский город Нарвик в одноименной коммуне, граничащей со Швецией, сообщает финская газета Ilta Lehti.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Mikko J. Putkonen/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, новая железная дорога пройдет из финских портов Оулу и Кеми через пограничную реку в финскую коммуну Торнио и Хапаранду на шведской стороне, а оттуда в шведский город Кируна и норвежский порт Нарвик.

Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне еще в ноябре сообщила, что в Лапландии из-за якобы усиления российской угрозы инициируется гигантский военный проект. «Танки и пушки необходимо перемещать в любой ситуации», — подчеркнул Ранне в интервью.

По ее словам, данный проект может стать первым и самым неотложным европейским проектом для повышения военной мобильности.

Сейчас проект уже находится в стадии реализации. На первом этапе будет построена дорога от Хапаранды до Кеми и Оулу, на втором — она будет продлена до Рованиеми. Этот участок железной дороги особенно важен в связи с прибытием в Финляндию войск НАТО в 2026 году, отмечает издание. Оборонные планы НАТО предполагают, что в случае необходимости тяжелое вооружение будет доставляться в Финляндию из порта Нарвик.

По данным газеты, финское правительство инвестирует в проект 20 млн евро. Стоимость всего проекта составит миллиарды евро, и для его реализации ведутся поиски финансирования со стороны ЕС. Но, как предупреждает Ilta Lehti, планирование займет очень много времени, поэтому строительство продлится и после 2030 года.