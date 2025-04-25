Ilta Lehti: Финляндию, Швецию и Норвегию соединит новая железная дорога для переброски войск

Сейчас проект уже находится в стадии реализации. На первом этапе будет построена дорога от Хапаранды до Кеми и Оулу, на втором — она будет продлена до Рованиеми. Этот участок железной дороги особенно важен в связи с прибытием в Финляндию войск НАТО в 2026 году, отмечает издание. Оборонные планы НАТО предполагают, что в случае необходимости тяжелое вооружение будет доставляться в Финляндию из порта Нарвик.