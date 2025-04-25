ЦБ России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%

«Цикл смягчения монетарной политики начнется на заседании 25 июля со снижения ключевой ставки до 19−20%. В случае явного ухудшения ситуации в экономике или в случае значимого прогресса в переговорах РФ-США Банк России может начать снижать ключевую ставку на следующем заседании 6 июня. В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) ключевая ставка к концу года может снизиться до 14%. Геополитический фактор и состояние мировой экономики являются основными факторами неопределенности для прогноза. Падение цен на нефть и другое сырье создает риски более слабого рубля и более высокой инфляции. В то же время прогресс в геополитике может привести к более крепкому курсу рубля, более быстрому замедлению инфляции и более быстрому снижению ключевой ставки», — пояснил Васильев.