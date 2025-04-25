Основателя «Омской областной газовой компании» на фоне роста ее долгов признали банкротом

Как ранее сообщал «СуперОмск», по состоянию на 22 апреля 2025 года, на фоне задолженности в 52,859 миллиона рублей заблокированы счета «Омской областной газовой компании», планируется взыскание средств в судебном порядке, но банкротство пока не инициировано. Денис Кришкевич является основателем компании, которая специализируется главным образом на реализации сжиженного газа населению региона с лета 2009 года. Как индивидуальный предприниматель он зарегистрировался еще в апреле 2003 года по основному виду деятельности «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами».