Основателя «Омской областной газовой компании» на фоне роста ее долгов признали банкротом

В минувший четверг, 24 апреля 2025 года, в специализированном реестре появилось сообщение о присвоении статуса банкрота владельцу «Омской областной газовой компании» Денису Кришкевичу.
«Открыть в отношении должника процедуру реализации имущества гражданина сроком до 21.10.2025», — обозначено в размещенном решении Арбитражного суда Омской области.
Стоит отметить, что Кришкевича банкротят как индивидуального предпринимателя, соответствующий иск подан в июне 2024 года представителями АО «Райффайзенбанк», сумма требований, согласно документации, превышает 228,8 миллиона рублей. В октябре 2024 года в отношении Дениса Кришкевича суд ввел процедуру реструктуризации долга, по итогам которой теперь принято дальнейшее решение.
Как ранее сообщал «СуперОмск», по состоянию на 22 апреля 2025 года, на фоне задолженности в 52,859 миллиона рублей заблокированы счета «Омской областной газовой компании», планируется взыскание средств в судебном порядке, но банкротство пока не инициировано. Денис Кришкевич является основателем компании, которая специализируется главным образом на реализации сжиженного газа населению региона с лета 2009 года. Как индивидуальный предприниматель он зарегистрировался еще в апреле 2003 года по основному виду деятельности «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами».