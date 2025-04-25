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Площадку под КРТ у администрации на Эльмаше выставили на торги за 543 тыс. руб

Администрация Екатеринбурга выставила на аукцион площадку для комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в районе улиц Бабушкина — Корепина — Стачек.

Источник: Коммерсантъ

Согласно документу, начальная стоимость за площадку в 2,2 га составляет всего 543,6 тыс. руб. «Шаг аукциона» составит 27,1 тыс. руб. Постановление об этом подписал и.о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

Как ранее писал «Ъ-Урал», под снос в этом квартале попадут 16 двухэтажных домов 1943—1958 годов постройки. Здание администрации района, как и соседние четырех- и пятиэтажные дома, сохранят.

Из-за низкой начальной стоимости и высокого интереса со стороны застройщиков подобные аукционы по КРТ могут длиться неделями. Как заявляла заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Евгения Тележук на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал», чтобы сократить процедуру, начальную цену планируют назначать по оценочной стоимости.