Площадку под КРТ у администрации на Эльмаше выставили на торги за 543 тыс. руб

Из-за низкой начальной стоимости и высокого интереса со стороны застройщиков подобные аукционы по КРТ могут длиться неделями. Как заявляла заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Евгения Тележук на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал», чтобы сократить процедуру, начальную цену планируют назначать по оценочной стоимости.