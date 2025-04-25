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В Беларуси запретили продавать целый список сладостей из России и Китая

С 26 апреля Госстандарт запретил продавать в Беларуси печенье, шоколад и другие сладости некоторых российских и китайских производителей. Они появились в списке опасной продукции. ﻿

В перечень попали изделия фигурные из молочного шоколада с добавлением маршмеллоу: шоколадный шар «ШОКИ ТОКИ» с подарком с маркировками «Ми-Ми-Мишки» и «Буба». Эти сладости производит ООО «ВАВИ-НЕВА» в Ленинградской области России. Испытания показали, что массовая доля эквивалентов масла какао составила 6,8% при норме не более 5%, а доля молочного жира оказалась 2,1% при норме 2,5% и более. В итоге специалисты пришли к выводу, что это не позволяет идентифицировать продукт как изделие из молочного шоколада и вводит потребителя в заблуждение.

Под запрет попал также молочный шоколад BUCHERÖN Blanc Edition от российской фабрики «Собрание» из Ярославской области. По мнению экспертов, он также не может считаться шоколадом: массовая доля эквивалентов масла какао составила 13,6% при норме не более 5%, суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 18% при норме 25% и более.

Ранее Госстандарт уже запрещал другой вид шоколада этого же производителя.

Запретили и шесть видов крекеров с начинкой торговой марки «Сладояр» воронежского ООО «Вижер». В печенье нашли недопустимые пищевые добавки — подсластители цикламовая кислота и ее натриевая и кальциевая соли (Е952), сахарин (Е954).

Есть в списке и китайские сладости. Например, жидкая конфета-спрей «Веселый напугай» не прошла проверку на безопасность: в ней оказалось превышение в 2,3 раза консерванта бензойная кислота (Е210). Попали под запрет конфета сахарная BUZZULE, в которой нашли подсластитель аспартам (Е951), и жевательный зефир на палочке «Зефирная косичка», в ее составе подсластитель сорбит (Е420).