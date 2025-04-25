В Беларуси запретили продавать целый список сладостей из России и Китая

В перечень попали изделия фигурные из молочного шоколада с добавлением маршмеллоу: шоколадный шар «ШОКИ ТОКИ» с подарком с маркировками «Ми-Ми-Мишки» и «Буба». Эти сладости производит ООО «ВАВИ-НЕВА» в Ленинградской области России. Испытания показали, что массовая доля эквивалентов масла какао составила 6,8% при норме не более 5%, а доля молочного жира оказалась 2,1% при норме 2,5% и более. В итоге специалисты пришли к выводу, что это не позволяет идентифицировать продукт как изделие из молочного шоколада и вводит потребителя в заблуждение.