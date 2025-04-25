Эльвира Набиуллина напомнила о важности независимости Центробанка

Центробанк оставил ключевую ставку на уровне в 21%, после этого в адрес регулятора прозвучало много критики. Глава ведомства Эльвира Набиуллина объяснила, почему даже на фоне критических замечаний ЦБ не будет менять текущую линию.
Так как потеря независимости ЦБ может нанести экономике страны куда больший вред, аналогичные примеры есть в мире.
— Независимость центральных банков — это показатель зрелости (государственной) политики. Чтобы у правительства не было искушения жертвовать ценовой стабильностью в погоне за экономическим ростом, — сказала на пресс-конференции Банка России заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что уход от независимости сразу бьет по национальной валюте и вернуть доверие потом крайне сложно, пишет сайт mk.ru.