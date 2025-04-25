Оценщик Кулаков: с ипотекой лучше не спешить — выгоднее копить

С 2025 года налог на проценты по вкладам действует по тем же правилам, но есть важные нюансы. Обратите внимание: если ставка по депозиту меньше 1% годовых или средства размещены на эскроу-счетах, налог на проценты по вкладам платить не нужно, сообщает 360.ru.