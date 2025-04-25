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Оценщик Кулаков: с ипотекой лучше не спешить — выгоднее копить

Ключевая ставка будет падать только во второй половине 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Ждать, что проценты по ипотечным кредитам в обозримом будущем пойдут вниз, не приходится. Недавно ЦБ сохранил ключевую ставку на отметке в 21%, а это значит, что пока проценты по кредитам будут высокими.

Тем не менее, с рынка недвижимости приходят новости, что спрос на новостройки в Москве вырос на 12%. Покупать жилье в кредит в таких условиях совсем не выгодно. А реальное снижение ключевой ставки можно ждать только во второй половине 2025 года.

Президент СРО Региональная ассоциация оценщиков Кирилл Кулаков советует в текущий момент только одну выигрышную стратегию — копить деньги на первоначальный взнос.

— Высокие ставки по депозитам это позволяют, — сказал он aif.ru.

Брать ипотеку актуально только если есть высокий первоначальный капитал или очень острая необходимость.

— Наконец, можно рассмотреть варианты рассрочки платежа от застройщика. В этой ситуации важно правильно рассчитать свои финансовые возможности, — заключил эксперт.

С 2025 года налог на проценты по вкладам действует по тем же правилам, но есть важные нюансы. Обратите внимание: если ставка по депозиту меньше 1% годовых или средства размещены на эскроу-счетах, налог на проценты по вкладам платить не нужно, сообщает 360.ru.

Эксперты полагают, что сохранение ключевой ставки можно оценить как следование осторожной стратегии и избегать резких действий, пока деловые ожидания по поводу роста цен остаются на высоком уровне, пишет газета «Известия».