Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 26 апреля перед большими выходными

Национальный банк установил курсы валют на 26 апреля 2025 года, субботу. Так, курс доллара и курс евро, а также курс российского рубля уменьшены перед большими выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 26 апреля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0553 белорусского рубля, 1 евро — 3,4680 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6463 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 25 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине. Заметнее при этом скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0122 белрубля, курс евро подрос на 0,0249 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0086 белрубля.
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