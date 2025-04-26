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В РФ зафиксировали наплыв фальшивых долларов

Число выявленных поддельных долларов США в России за первый квартал 2025 года почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете Банка России.

В России обнаружили сотни фальшивых долларов.

Число выявленных поддельных долларов США в России за первый квартал 2025 года почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете Банка России.

«За три месяца 2025 года в стране обнаружено 1341 фальшивая банкнота долларов США. Наибольшее количество поддельных денежных знаков этой иностранной валюты выявлено в Центральном федеральном округе — 724 купюры», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отчет Центробанка (ЦБ).

Кроме этого, в ЦБ зафиксировали 15 поддельных банкнот евро, четыре — китайских юаней и одну — узбекского сума. При этом основную долю среди всех обнаруженных фальшивых денежных знаков по-прежнему составляют российские рубли — 1665 штук.

Как сообщало URA.RU ранее, в банках регионов Уральского федерального округа в 2024 году обнаружили 167 поддельных купюр на 560 тысяч рублей. Чаще всего фальшивки находили в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях. Эту информацию представили в пресс-службе ЦБ РФ.