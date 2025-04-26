В РФ зафиксировали наплыв фальшивых долларов

Как сообщало URA.RU ранее, в банках регионов Уральского федерального округа в 2024 году обнаружили 167 поддельных купюр на 560 тысяч рублей. Чаще всего фальшивки находили в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях. Эту информацию представили в пресс-службе ЦБ РФ.