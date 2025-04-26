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В Госдуме рассказали, у кого есть право на досрочную пенсию в 2025 году

При наличии необходимого стажа мужчины, отработавшие в тяжёлых или вредных условиях, могут выйти на пенсию в 50 лет, женщины — в 45.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые категории граждан в 2025 году могут досрочно выйти на пенсию в 2025 году, напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Возможность уйти на заслуженный отдых до достижения общеустановленного возраста предоставляется тем, чья трудовая деятельность связана с особыми условиями — как профессиональными, так и личными», — отметил парламентарий, слова которого приводит ТАСС.

Он уточнил, что в число таких граждан входят жители Крайнего Севера, работники вредных производств, многодетные матери, лица, имеющие большой трудовой стаж, и люди, лишившиеся работы в предпенсионном возрасте. По словам Говырина, на два года раньше срока пенсию могут оформить мужчины и женщины, трудившиеся не менее 42 и 37 лет соответственно.

Люди, отработавшие в тяжелых или вредных условиях, могут выйти на пенсию еще раньше. При наличии необходимого стажа у мужчин такая возможность появляется в 50 лет, у женщин — в 45. Жители Крайнего Севера имеют право на досрочную пенсию, если отработали в таких районах 15 лет.

Тем, кто трудился в регионах, приравненных к территориям Крайнего Севера, необходимо иметь стаж в 20 лет. При этом в обоих случаях общее количество отработанного времени должно составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Говырин напомнил, что право на досрочную пенсию также предоставляется педагогам, медикам, работникам культуры и представителям творческих профессий. Эти категории должны иметь специальный стаж.

Напомним, ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru рассказал, что прогнозируемый рост страховых пенсий в России с 1 февраля 2026 года составит 7−8%. Эксперт добавил, что в 2026 году индексация будет осуществляться в 2 этапа.