Аналитик предрек резкое падение рубля на майских праздниках

Аналитик считает рубль переоцененным — по его словам, значительное укрепление российской валюты с начала года оказывает давление на бюджет и экспортеров. В случае дальнейшего снижения цен на нефть финансовым властям, возможно, придется принимать меры для ослабления рубля. По оценке Антонова, справедливый курс доллара — в районе 100 рублей, а возвращение курса к 95 рублям при цене нефти эталонной марки Brent около 80 долларов за баррель стало бы облегчением для бюджета.