Аналитик предрек резкое падение рубля на майских праздниках

Волатильность рубля вырастет на майских праздниках.
Рубль может столкнуться с резким падением на майских праздниках 2025 года из-за снижения ликвидности и ряда внешних факторов. Такой прогноз озвучил аналитик Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм». С 29 апреля по 2 мая ожидается широкое колебание курса для доллара — в диапазоне 80−89,5 рубля.
«На предстоящую неделю с 29 апреля по 2 мая 2025 года прогнозируется торговый диапазон для доллара в пределах 80,00−89,50 рублей», — сообщил Владислав Антонов в беседе с «Прайм». Курс евро составит 90,85−98,00 рубля, а юаня — 10,70−11,50 рубля.
Отмечается, что приближающийся пик налоговых выплат 28 апреля обычно поддерживает рубль, однако в текущих обстоятельствах этот эффект может быть ограниченным. По мнению эксперта, на фоне майских праздников и характерных для этого времени особенностей торгового календаря Московской биржи волатильность на валютном рынке может резко возрасти, а влияние налогового периода ослабнет.
Аналитик считает рубль переоцененным — по его словам, значительное укрепление российской валюты с начала года оказывает давление на бюджет и экспортеров. В случае дальнейшего снижения цен на нефть финансовым властям, возможно, придется принимать меры для ослабления рубля. По оценке Антонова, справедливый курс доллара — в районе 100 рублей, а возвращение курса к 95 рублям при цене нефти эталонной марки Brent около 80 долларов за баррель стало бы облегчением для бюджета.
Курс доллара сейчасФото: URA.RU.