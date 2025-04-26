Coca-Cola в России подешевеет, а виски подорожает

Возвращаться в Россию проще будет тем компаниям, которым нужно только организовать официальные поставки, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Возобновление же производств на территории РФ будет зависеть от того, на каких условиях международные корпорации продавали предприятия. "В любом случае возвращение — вопрос не ближайшего года. Пока нет даже заявлений о намерениях, только разговоры и рассуждения. Компании сохраняют за собой права на бренды, защищают товарные знаки, но это не значит, что они собрались возвращаться.