Coca-Cola в России подешевеет, а виски подорожает

Расширение ассортимента — всегда плюс для покупателя, отмечают эксперты.
Возвращение западных брендов продуктов и напитков в Россию заметно снизит цены на них. Стоимость импортного алкоголя, который сейчас ввозят в РФ по параллельному импорту, напротив, может вырасти. Впрочем, не все компании смогут вернуться в РФ, а тем, кто сделает это, будет не легко — придется постараться, чтобы убедить российские власти принять их обратно, говорят эксперты URA.RU.
Утратили контроль.
Западные производители продуктов и напитков пока не заявляли официально, что намерены вернуться. Но, если позволит политическая ситуация, у многих из них есть шансы возобновить работу в РФ. Тем более, некоторые до конца так и не ушли.
Nestle в 2022 году приостановила производство в России продуктов KitKat и NesquickФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Швейцарская Nestle в 2022 году перестала выпускать и продавать в России большинство своих товаров зарубежных брендов. Среди них KitKat, Nesquick, капсульный кофе Nespresso и минеральная вода San Pelegrino. Также она отказалась от инвестиций и рекламных кампаний в РФ. Однако с рынка компания не ушла.
Nestle до сих пор принадлежит кондитерская фабрика «Россия» в Самаре, предприятия в Перми, Владимирской и Калужской областях, Вологде и Тимашевске Краснодарского края.
Coca-Cola теперь ввозят в Россию по параллельному импорту из разных странФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Компания выпускает шоколад «Россия — щедрая душа», конфеты «Комильфо», бульоны и приправы Maggi, корма для домашних животных, кофе Nescafe, а также детские каши Nestle и каши «Быстров».
Финский производитель кондитерских, зерновых и хлебобулочных изделий Fazer в марте 2022-го прекратил все операции в России. Через месяц российский бизнес компании, включая три завода в Санкт-Петербурге и один в Москве, приобрел холдинг «Коломенский». Сейчас предприятия выпускают под брендами «Хлебный дом», «Бурже» и Ягодное лукошко" хлеб, пряники, хлебцы, кексы, слойки, корзиночки и другую продукцию.
Danone утратил контроль над российскими активами и не сможет возобновить производствоФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Российское подразделение ушедшего из страны финского производителя сыров, молока и кисломолочной продукции Valio, в том числе завод в Подмосковье купила компания «Дэнир» (группа «Велком»). Перед этим оно сменило название с ООО «Валио» на ООО «Виола» и выпускает молочную продукцию под брендом Viola.
А вот французский производитель молочных и других продуктов питания Danone в ближайшем будущем не сможет возобновить работу в России, потому что утратил контроль над своими бывшими активами, рассказал ТАСС председатель совета директоров Health & Nutrition (ранее — «Данон Россия») Руслан Алисултанов. Осенью 2022 года Danone официально заявила, что планирует полностью отказаться от бизнеса в РФ. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов компании Росимуществу, а в марте 2024-го отменил его. Причины власти не объясняли, однако Financial Times сообщала, что французы нашли в России покупателя для своей «дочки».
Кола, но не Coca.
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Coca-Cola в 2022 году прекратила поставлять в Россию и производить на территории страны продукцию под международными брендами — Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes. При этом она продолжает владеть российской «Мултон», выпускающей напитки под брендами «Добрый», Rich, Pulpy, «Моя семья», Bon Aqua, Burn и другими.
PepsiCo тоже три года назад приостановила в РФ продажи международных марок — Pepsi, 7UP, Mirinda и Mountain Dew, а также инвестиции и рекламу. Она перешла на местные марки, а также продолжила выпуск молочной продукции и детского питания. Предприятия компании производят в России напитки «Русский дар», «Фрустайл», «Эвервесс», Adrenalin Rush, чипсы Lay’s, Cheetos, сухарики «Хрустим», соки «Любимый», «Я», J7 и «Фруктовый сад», а также детские продукты «Агуша» и молочные продукты «Веселый молочник», «Домик в деревне» и «Чудо».
Из-за параллельного импорта алкоголь ушедших из России брендов легко найти в магазинахФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Ушел из России и ряд алкогольных брендов. В их числе британская Diageo, выпускающая виски Johnie Walker, ликер Baileys, водка Smirnoff, ром Captain Morgan, джин Gordon’s и пиво Guinness. В 2022 году она постепенно свернула коммерческую деятельность в России, уже с марта приостановив поставки алкоголя. Также уже весной 2022-го приостановила поставки Brown-Forman — производитель виски Jack Daniels и водки Finlandia. Французский холдинг LVMH тогда же перестал отправлять на продажу в РФ коньяк Hennessy, шампанское Veuve Clicquot, Don Peregnon и Moёt & Chandon. А концерн Pernod Ricard в мае сообщил о прекращении экспорта в страну виски Chivas Regal, Jameson и Ballantine’s, водки Absolut, коньяка Martell и текилы Olmeca.
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg в июне 2023-го сообщила, что нашла покупателя на свои активы в РФ — восемь пивоваренных заводов компании «Балтика». В июле того же года Путин передал предприятия во временное управление Росимущества. В начале декабря 2024 года президент отменил этот указ, и Carlsberg сообщила об их продаже российской «ВГ Инвест», которой владеют топ-менеджеры «Балтики». Нидерландский пивоваренный концерн Heineken летом 2023-го продал все свои заводы в РФ компании Arnest Group за один евро без права обратного выкупа.
Некоторые производители алкоголя приостановили поставки только части брендов. Например, Baccardi в начале 2023 года перестала экспортировать в РФ одноименный ром, водку Grey Goose и джин Bombay Sapphire, но продолжает официально продавать игристые вина и вермуты Martini.
Ушли, а в магазинах все есть.
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Возвращаться в Россию проще будет тем компаниям, которым нужно только организовать официальные поставки, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Возобновление же производств на территории РФ будет зависеть от того, на каких условиях международные корпорации продавали предприятия. "В любом случае возвращение — вопрос не ближайшего года. Пока нет даже заявлений о намерениях, только разговоры и рассуждения. Компании сохраняют за собой права на бренды, защищают товарные знаки, но это не значит, что они собрались возвращаться.
Они уходили по политическим причинам, значит, для пересмотра этих решений ждут снятия или смягчения санкций. Иначе они придут, а проводить платежи, выводить выручку не смогут — потому что транзакции у них идут через SWIFT, которая у нас не работает", — говорит Остапкович.
Поставки по параллельному импорту могут идти через три-четыре страныФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Если ушедшие компании возобновят прямые поставки, это заметно снизит цены на их продукцию, добавил Остапкович. «По параллельному импорту товар могут везти через три-четыре страны и каждый раз проводить расчеты в разных валютах. В итоге цена увеличивается на 30−40 процентов. При прямых поставках она станет ниже, а если производство будет в России — тем более», — объяснил он.
Расширение ассортимента — всегда плюс для покупателя, отмечает руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. А для самих компаний возвращение не будет легким, потому что удалось заместить почти все. «У нас теперь кола не хуже, в магазинах много разных напитков, своих сыров, полуфабрикатов, молочной продукции», — добавил собеседник URA.RU.
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Власти уже работают над дорожными картами по возвращению иностранных компаний. Тем, кто громко хлопнул дверью и постарался разрушить технологические цепочки или не выполнил обязательства по инвестиционным соглашениям, будет сложно снова зайти в Россию. Теперь им нужно будет показать, чем они могут поделиться, какие технологии принести на рынок и чем будут полезны, сказал Тихонов.
Импортный алкоголь после возобновления официальных поставок может, наоборот, подорожать, говорит председатель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Для прямых поставок нужно открывать в РФ представительства и содержать штат сотрудников, а это дополнительные расходы, тогда как параллельный импорт для алкоголя — довольно выгодный вариант.
«Но алкогольные корпорации хотят вернуться в Россию, потому что это крупный рынок, где есть хороший спрос на алкоголь. Сейчас, когда Китай и США закрывают свои рынки пошлинами, это стало еще актуальнее, особенно для европейских компаний. Поэтому в итоге они вынуждены будут пересмотреть свою жесткую политику в отношении России», — сказал Шапкин.
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В пользу возвращения говорит и то, что параллельный импорт, по сути, сделал уход бессмысленным, добавил эксперт. «Любой сильный бренд так или иначе все равно остается в России — его продадут те же официальные дистрибьюторы и привезут через другие страны. Получается, компания ушла, а в магазинах и ресторанах все продается», — пояснил он.