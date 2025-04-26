Сколько стоят, как заработать: Остапкович рассказал о выгоде золотых монет

В марте-апреле интерес россиян к золотым инвестиционным монетам заметно вырос по сравнению с началом 2025 года на фоне роста цен на золото на мировых рынках. Самой популярной стала монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей. Глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал aif.ru, сколько стоят такие изделия и можно ли на них заработать.
Сколько стоит золотая монета.
Остапкович рассказал aif.ru, что стоимость зависит от цены золота и объема монеты. По его словам, цена за изделие может достигать 70, 80 и больше 100 тысяч рублей.
«Центральный банк РФ выпускает монеты абсолютно разного объема, чтобы их могли покупать люди разного достатка», — сказал эксперт.
1 тройская унция или 31,1 грамма чистого золота сейчас оценивается в 3277 долларов.
К примеру, в России в продаже имеются монеты стоимостью 345 830 рублей. За эту цену предлагается инвестиционная монета «Георгий Победоносец» весом 1 тройская унция. При этом такая же монета, но гораздо меньшим весом — 3,11 граммов — обойдется в 38 990 рублей.
Какие бывают золотые монеты.
Центробанк РФ выпускает золотые монеты с разными изображениями и размерами. Причем, не имеет значение, что на них может быть изображено — «Георгий Победоносец» или «Храм Христа Спасителя» или Михаил Лермонтов, их все равно покупают из-за драгоценного металла. Это, по словам Остапковича, это хорошая страховка от каких-либо кризисных явлений.
Эксперт отметил в разговоре с aif.ru, что по размерам монеты есть совсем маленькие, которые можно, к примеру, купить в подарок. Есть и покрупнее, которые приобретают уже люди с высоким доходом.
«Также есть эксклюзивные экземпляры и огромные золотые монеты», — добавил он.
Прибыль или сбережение средств?
Золотые монеты стали популярны у россиян на фоне роста стоимости самого золота. Остапкович в разговоре с aif.ru сообщил, что еще одной важной деталью является то, что они помогут сохранить сбережения. Он пояснил, что золото не потеряет свою платежеспособность. По словам эксперта, при приобретении такой монеты можно не боятся инфляции, поскольку даже если она взлетит на 100%, то и продать ее можно будет на сотню процентов дороже.
«С золотом маловероятно, что проиграете, если его продажу, условно говоря, не запретят, как это было в Советском Союзе, но и это также маловероятно», — сказал собеседник издания.
При этом Остапкович отметил, заработать на золотых монетах не удастся, однако сохранить сбережения — один из лучших вариантов. Он уточнил, что стоимость золота на мировых рынках дальше уже не будет сильно расти, поскольку вышло на верхнее плато. Поэтому оно сейчас будет колебаться на этом уровне.
«То есть проиграть практически на золоте не сможете», — подчеркнул эксперт.