Сколько стоят, как заработать: Остапкович рассказал о выгоде золотых монет

Золотые монеты стали популярны у россиян на фоне роста стоимости самого золота. Остапкович в разговоре с aif.ru сообщил, что еще одной важной деталью является то, что они помогут сохранить сбережения. Он пояснил, что золото не потеряет свою платежеспособность. По словам эксперта, при приобретении такой монеты можно не боятся инфляции, поскольку даже если она взлетит на 100%, то и продать ее можно будет на сотню процентов дороже.