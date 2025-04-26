Экономист рассказал, какие продукты в России могут резко подешеветь

Остапкович добавил, что возвращаться в РФ будет проще тем компаниям, которым не нужно инвестировать в производства, а достаточно возобновить поставки своей продукции в страну. В любом случае появление этих брендов на полках — вопрос не ближайшего года, потому что корпорации ушли по политическим причинам и теперь ждут смягчения санкций, считает он.