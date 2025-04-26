Россиянам объяснили, как повлияет ключевая ставка на вклады и кредиты

Как повлияет на кредиты и вклады решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, в части вкладов и кредитов возможно несколько тенденций.
«Первая предполагает продолжение снижения ставок по вкладам со сроком от 1 года и выше. Но при этом они будут более чем двукратно превышать уровень инфляции. Соответственно, у граждан по-прежнему сохранится возможность не только сохранять, но и преумножать свои средства в реальном выражении», — отметил он.
Вторая тенденция касается ставок на 1−2% выше ключевой по вкладам со сроком до 6 месяцев (в редких случаях — до года), которые будет предлагаться преимущественно в рамках дополнительные промоакции по привлечению новых клиентов и в небольших банках.
«Это во многом связано с тем, что банки уже опустили ставки по вкладам, закладывая сценарий понижения ключевой ставки до 20%. Поэтому вполне могут сейчас временно ставки по краткосрочным вкладам увеличить», — объяснил экономист.
Третья тенденция касается ставок по кредитам, которые, по мнению эксперта, преимущественно пока не будут изменяться.
«Важно отметить, что пик максимальных ставок по кредитам был пройден в начале года (тогда отыгрывались ожидания увеличения ключевой ставки на декабрьском заседании, чего не произошло). Сейчас в ожидании начала цикла снижения ключевой ставки предложения по кредитам уже были уточнены немного в сторону понижения. При важно понимать, что ставки по кредитам всегда на несколько процентов выше ключевой ставки: по ипотечным кредитам такой спред поменьше, по потребительским кредитам побольше», — уточнил он.
Балынин поделился предположением, что в 2025 году ключевая ставка окажется ниже 21%.
«В целом такой вариант предусматривает и обновлённый среднесрочный прогноз, где прогнозируемая нижняя граница средней величины ключевой ставки в 2025 году допускается до 19,5%. Соответственно, математически мы получаем, что к концу года вполне реально увидеть ключевую ставку 16−18%. При этом я полагаю, что все снижения ключевой ставки в 2025 году будут плавными», — рассказал он.
Экономист добавил, что принятое решение дополнительно усиливает вероятность перехода к снижению ключевой ставки уже на следующем заседании, если экономическая конъюнктура не претерпит ситуативных временных изменений, т.к. угроз фундаментальной экономической устойчивости не существует.