Россиянам объяснили, как повлияет ключевая ставка на вклады и кредиты

«Важно отметить, что пик максимальных ставок по кредитам был пройден в начале года (тогда отыгрывались ожидания увеличения ключевой ставки на декабрьском заседании, чего не произошло). Сейчас в ожидании начала цикла снижения ключевой ставки предложения по кредитам уже были уточнены немного в сторону понижения. При важно понимать, что ставки по кредитам всегда на несколько процентов выше ключевой ставки: по ипотечным кредитам такой спред поменьше, по потребительским кредитам побольше», — уточнил он.