Россияне стали заметно меньше тратить на ремонт китайских машин

«Исследование показало, что более половины владельцев автомобилей не столкнулись с техническими неисправностями в зимний период», — сообщено в анализе сервиса. Согласно данным аналитика, в этом году более трети владельцев (35%) автомобилей китайских марок не старше трех лет сообщили, что ни разу не обращались за ремонтом, что на 15% больше, чем год назад. «Число водителей, которые столкнулись с пятью и более поломками, за зиму 2024−2025 года сократилось с 3,5 до 1 процента», — говорится в исследовании.