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Россияне стали заметно меньше тратить на ремонт китайских машин

Жители России стали меньше тратить на ремонт автомобилей из Китая. Об этом свидетельствуют результаты второго масштабного исследования эксплуатации автомобилей китайских марок в зимний период, проведенного сервисом «Авто.ру». Аналитики отмечают, что количество обращений владельцев китайских машин в сервисы за прошедшую зиму сократилось, а вместе с этим снизились и средние расходы на устранение неисправностей.

Владельцы авто из Китая все меньше сталкиваются с техническими неисправностями в зимний период, заявили аналитики.

Жители России стали меньше тратить на ремонт автомобилей из Китая. Об этом свидетельствуют результаты второго масштабного исследования эксплуатации автомобилей китайских марок в зимний период, проведенного сервисом «Авто.ру». Аналитики отмечают, что количество обращений владельцев китайских машин в сервисы за прошедшую зиму сократилось, а вместе с этим снизились и средние расходы на устранение неисправностей.

«Исследование показало, что более половины владельцев автомобилей не столкнулись с техническими неисправностями в зимний период», — сообщено в анализе сервиса. Согласно данным аналитика, в этом году более трети владельцев (35%) автомобилей китайских марок не старше трех лет сообщили, что ни разу не обращались за ремонтом, что на 15% больше, чем год назад. «Число водителей, которые столкнулись с пятью и более поломками, за зиму 2024−2025 года сократилось с 3,5 до 1 процента», — говорится в исследовании.

Также заметно увеличилась доля респондентов, потративших на ремонт менее 20 тысяч рублей: если год назад таких было 27%, то по итогам этой зимы — уже 35%. Доля тех, кто потратил от 50 до 80 тысяч рублей, уменьшилась на 8% и составила 15%.

Эксперты отмечают снижение числа обращений по конкретным типам неисправностей: зафиксировано меньше проблем с запуском двигателя в морозы, реже встречались неисправности коробки передач и тормозной системы. Кроме того, выросла удовлетворенность владельцев китайских автомобилей: если в прошлом году максимальную оценку опыту владения поставили 31% опрошенных, то зимой 2024−2025 годов — уже 51%. Параллельно увеличилось число участников опроса, положительно оценивающих качество китайских машин в сравнении с другими иностранными марками.

Китайские автопроизводители получили на российском рынке прибыль, превышающую доходы западных компаний на два триллиона рублей за последние три года. Согласно имеющимся данным, с 2022 года совокупная чистая прибыль китайских автомобильных брендов достигла приблизительно 500 миллиардов рублей. Для сравнения, западные автоконцерны, включая BMW, Toyota, Hyundai и другие, которые ушли с российского рынка, за тот же период смогли получить около 500 миллиардов рублей выручки и порядка 40 миллиардов рублей чистой прибыли.