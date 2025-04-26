Трассу «Екатеринбург — Челябинск» сузят из-за ремонта

С 28 апреля на время ремонтных работ ограничат движение по трассе М-5 «Урал», связывающей Екатеринбург и Челябинск.
Трассу сузят в обоих направлениях на участке со 171-го по 191-й километр. Об этом информирует пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
— Начнутся работы по устройству слоев износа. Движение будет осуществляться по одной полосе, — рассказывают на предприятии.
Дорожные службы просят водителей проявить понимание и заранее планировать маршруты движения. Актуальную информацию по ремонту этого участка можно получить по телефону 8 800 200 63 06.