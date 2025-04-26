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Трассу «Екатеринбург — Челябинск» сузят из-за ремонта

Движение по трассе М-5 «Урал» ограничат с 28 апреля.

Источник: Комсомольская правда

С 28 апреля на время ремонтных работ ограничат движение по трассе М-5 «Урал», связывающей Екатеринбург и Челябинск.

Трассу сузят в обоих направлениях на участке со 171-го по 191-й километр. Об этом информирует пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

— Начнутся работы по устройству слоев износа. Движение будет осуществляться по одной полосе, — рассказывают на предприятии.

Дорожные службы просят водителей проявить понимание и заранее планировать маршруты движения. Актуальную информацию по ремонту этого участка можно получить по телефону 8 800 200 63 06.