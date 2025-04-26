Финансист Астафьев заявил о дефиците долларов нового образца в российских банках

«Пыталась на днях купить доллары для поездки в Турцию — обошла ближайшие отделения пяти крупнейших российских банков из топ-10 по активам. И везде одно и то же: только старые купюры, без защитной синей полосы. В одном отделении кассир честно сказал, что новых долларов не было уже очень давно. Они появляются, только если кто-то из клиентов сам принесет. То есть пришел человек, сдал три сотни долларов — вот эти три и лежат. Не сдал никто — все, нет наличности нового образца. Раньше я спокойно покупала валюту через банкомат банка. Сейчас — это просто лотерея: кладешь рубли, а в ответ получаешь старую, потрепанную купюру. И ты не можешь ее ни вернуть, ни обменять — жаловаться, по сути, некому. В кассах хотя бы предупреждают, что выдают старые банкноты. А в банкоматах тебе просто по факту выдают, что есть, и все», — рассказала корреспондент «Газеты.Ru».