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Как Узбекистан делает туризм удобнее для казахстанцев?

В Алматы прошла масштабная презентация туристического потенциала Узбекистана. Мероприятие под названием «Узбекистан — жемчужина Шелкового пути» собрало более 300 гостей в конференц-зале отеля Rixos Almaty.

Источник: Хаёт Хамраев

Среди участников — представители власти, туроператоры, мастера народного ремесла и деятели культуры. Гостям презентовали новые маршруты, гастрономические предложения и возможности оздоровительного отдыха. Uzbekistan Airways, национальная авиакомпания Узбекистана, также представила планы по расширению географии полетов и развитию авиасообщения с Казахстаном.

Организаторами выступили Посольство Республики Узбекистан в Казахстане и Комитет по развитию туризма Узбекистана при поддержке казахстанских партнеров. В числе гостей — представители официальных структур двух стран, туроператоры, гостиничный бизнес, мастера народных промыслов, шеф-повары, а также представители искусства и культуры.

В рамках официальной части с приветственным словом к собравшимся обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Казахстане Бахтиёр Ибрагимов. Он подчеркнул важность укрепления двустороннего сотрудничества в сфере туризма и отметил, что развитие туристических обменов служит важным элементом сближения народов двух стран.

Председатель Комитета индустрии туризма Казахстана Нуртас Карипбаев в своем выступлении отметил динамичное развитие туристических связей между двумя странами, подчеркнув важность совместного продвижения бренда «Великий шелковый путь» на международной арене. Он выразил уверенность в том, что тесное взаимодействие профильных органов двух стран позволит достичь намеченных целей в сфере увеличения взаимных туристических потоков.

. С узбекской стороны была представлена презентация Комитета по развитию туризма Узбекистана. Участникам рассказали о новых инициативах в сфере культурно-познавательного, гастрономического, экологического и оздоровительного туризма. Отдельное внимание было уделено мерам по развитию туристической инфраструктуры, упрощению визовых процедур и улучшению транспортной доступности.

Кроме того, национальная авиакомпания Uzbekistan Airways также презентовала свой потенциал. Представители авиалиний рассказали участникам и гостям мероприятия о текущем состоянии и перспективах развития авиасообщения между двумя странами.

Так, на сегодняшний день выполняются регулярные прямые рейсы по маршрутам Ташкент — Алматы и Ташкент — Астана, а также сезонные рейсы из Самарканда и Бухары. В планах — увеличение частоты полетов и открытие новых направлений, в том числе по маршруту Самарканд — Астана.

В рамках мероприятия также состоялась презентация одной из ведущих туристических компаний Узбекистана, успешно работающей, в том числе, на территории Казахстана. Представители компании представили новые маршруты, адаптированные специально под запросы казахстанских туристов, и обозначили перспективные направления сотрудничества с казахстанскими партнерами в рамках развития совместных туристических проектов.

Особое внимание гостей привлекла презентация оздоровительно-туристического комплекса, расположенного в Узбекистане. Были представлены условия проживания, программы восстановления здоровья с использованием природных ресурсов, а также специальные предложения для туристов из Казахстана.

Ярким элементом культурной программы стал показ национальной одежды Узбекистана, организованный при поддержке ведущих дизайнеров и мастеров-ремесленников страны. Дефиле традиционных костюмов вызвало живой интерес у участников мероприятия, позволив ближе познакомиться с богатым культурным наследием узбекского народа.

По завершении деловой части мероприятия состоялся официальный прием, сопровождавшийся выступлением национального ансамбля песни и танца Узбекистана, а также дегустацией блюд узбекской кухни. Гости мероприятия смогли насладиться изысканным пловом, самсой и другими национальными блюдами, приготовленными лучшими шеф-поварами Узбекистана.

Мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере, способствовав укреплению культурных и туристических связей между Узбекистаном и Казахстаном.