Как Узбекистан делает туризм удобнее для казахстанцев?

Так, на сегодняшний день выполняются регулярные прямые рейсы по маршрутам Ташкент — Алматы и Ташкент — Астана, а также сезонные рейсы из Самарканда и Бухары. В планах — увеличение частоты полетов и открытие новых направлений, в том числе по маршруту Самарканд — Астана.